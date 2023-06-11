Кабмін створить реєстр громадян, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Станом на сьогодні вже евакуйовано понад 2,7 тис. людей, розгорнуто 13 евакуаційних пунктів, залучено 2 тис. рятувальників. Наразі підтоплені понад 4,3 тис. будівель. Площа затоплення зменшується, але до природного рівня вода знизиться орієнтовно тільки за 2 тижні", - сказав він.

Прем'єр-міністр зазначив, що реєстр необхідно створити, щоби розуміти потреби кожного постраждалого громадянина. Також це дозволить мати основу для виділення коштів і компенсацій. Так на нараді вже обговорили напрацювання механізму компенсацій для постраждалих внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС.

"Маємо забезпечити як допомогу при відбудові житла, так і фінансову допомогу тим, хто втратив засоби для існування", - написав Шмигаль.

Також, за словами прем'єр-міністра, наразі аналізують потреби кожної громади у воді й напрацьовують швидкі технічні рішення для забезпечення водопостачання. У короткостроковому терміні планують використовувати артезіанські свердловини, але невдовзі мають розпочати будівництво нових водогонів та насосних станцій.

Крім того, на нараді обговорили й інші нагальні питання. Мовиться, зокрема, про продовження евакуаційних робіт, організацію підвозу технічної та питної води в громади, забезпечення моніторингу якості води та її очищення для убезпечення від епідемій.

"Дав відповідні доручення керівникам ОВА та профільним міністрам. Очікую вже наступного тижня подання на розгляд Уряду відповідних проєктів рішень", - підсумував Шмигаль.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. В акваторії Миколаєва станом на вечір суботи, 10 червня, рівень води становить 84 сантиметри.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився. Водночас повідомили, що в Чорному морі різко знизилась солоність води.

11 червня стало відомо, що внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС підтоплено щонайменше 46 населених пунктів, безвісти зниклими вважаються 35 жителів, є й діти.