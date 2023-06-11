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Підрив Каховської ГЕС: у Чорному морі різко знизилась солоність води

11 червня, 2023 неділя
11:36
Війна з Росією На фото Каховська ГЕС

Після підриву російськими загарбниками Каховської ГЕС у Чорному морі різко знизилась солоність води

Про це повідомили 11 червня в telegram-каналі штабу ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами.

Фахівцями Державної екологічної інспекції відібрані проби морської води в Одесі в Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 станції Великого фонтану.

За результатами лабораторних досліджень виявлено перевищення:

  • Нова Дофінівка (243 причал): завислі речовини - в 1,6 раза; залізо загальне - в 9 разів; солоність нижче норми у 2,7 раза.
  • Ланжерон: залізо загальне - в 5,2 раза; солоність нижче норми у 2,9 раза.
  • 16 станція Великого фонтану: завислі речовини - в 1,1 раза; залізо загальне - в 3,4 раза; солоність нижче норми у 2,9 раза.

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Україна
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Каховська ГЕС
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