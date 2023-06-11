За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві знизився. Що відомо

Про це повідомили в telegram-каналах очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Ситуація на Херсонщині

Стало відомо, що за ніч рівень води на Херсонщині знизився на 26 сантиметрів і становить 4 метри 19 сантиметрів.

"Підтопленими залишаються 32 деокуповані населені пункти, у воді – 3784 оселі. Вода потроху відступає, на ранок її рівень становить 4 метри 19 сантиметрів. За ніч він знизився на 26 сантиметрів", - сказав Прокудін.

Окрім цього, за його словами, на правобережжі евакуйовані 2716 осіб.

"На лівобережжі такої позитивної динаміки не маємо. Зменшилася швидкість спаду води, евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни і самі обпливають затоплені будинки, забираючи вціліле майно. Російська тактика терору і грабунку вкотре проявилася", - наголосив він.

Ситуація у Миколаєві

Відомо, що в акваторії Миколаєва станом на ранок неділі, 11 червня, рівень води становить 69 сантиметрів.

Як зауважив мер міста, рівень води знизився на 15 сантиметрів.

"Станом на 9:00, рівень води в акваторії Миколаєва наразі +69 см", - зазначив Сєнкевич.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.