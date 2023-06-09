На Херсонщині рівень води впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів, - ОВА
Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів
Про це стало відомо з його telegram.
"По оперативній інформації: на правобережжі вода тримається на відмітці 5,38 см, по Херсону - 5,35 см, вже бачимо, що за ніч вода спала на 20 см", - сказав він.
Прокудін додав, що попередньо станом на ранок 9 червня відомо про затоплення 3 624 домівок у 32 населених пунктах Херсонщини.
"На ранок евакуювали 2 352, евакуйовано близько 550 тварин", - додав голова ОВА.
Окрім цього, він також закликав херсонців, які проживають у зоні підтоплення негайно виїжджати звідти.
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У telegram-каналі штабу ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС заявили, що через постійні російські обстріли та погіршення безпекової ситуації в Херсоні, Херсонська ОВА просить волонтерів з човнами, які планували долучитися до рятувальної операції, утриматися від відвідування міста.
Ситуація з підтопленням в Херсонській області
Станом на 06:00 8 червня затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонської області, із них 32% – правобережжя та 68% – лівий берег. Середній рівень підтоплення – 5,61 м.
Як повідомляє Олександр Прокудін, небезпечні території покинули 1999 мирних жителів. Найбільше людей евакуювали з мікрорайону Корабел – 1495. Натомість у ДСНС кажуть, що станом на 08:00 евакуювали 1995 людей, із яких 103 – діти.
Також врятовано 334 мирних жителів, зокрема 15 дітей. 168 українцям надано психологічну допомогу.
Згідно з попередніми даними, на правому березі річки Дніпро підтоплено 20 населених пунктів та 2629 будинків.
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