Все, що винесе вода у Чорне море внаслідок підриву Каховської ГЕС, перетворить його на органічну кашу, - еколог
Олег Листопад, еколог, експерт Мережі захисту національних інтересів ANTS, зазначив, що природа дуже гнучка, але різкі зміни можуть нести катастрофічні наслідки для екосистем
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Еколог дав коментар щодо можливих змін екосистеми після підриву греблі Каховської ГЕС.
"Те, що буде відбуватися нижче греблі – високий вал води, затоплення, підтоплення. Є вже інформація про збитки Національного природного парку "Нижньодніпровський", де позмивало колонії птахів. Також є небезпека для тварин, особливо невеликих, але чесно кажучи, у зоні затоплення вони всі загинуть. Врятуватися, втекти зможуть великі тварини й то не всі. До того ж там є рідкісні тварини, великий відсоток популяції яких може зникнути", - розказав експерт Мережі захисту національних інтересів ANTS.
Олег Листопад додав, що площа дзеркала Каховського водосховища близько 2000 кв. км, і коли зникає така величезна водойма, то це призводить до екологічної катастрофи. Хоч природа і дуже гнучка, але їй потрібен час, щоб пристосуватися. А різки зміни мають катастрофічні наслідки.
"При таких різких змінах загине значна маса риби та інших водних організмів. Частина прісноводної риби буде винесена у солоне Чорне море, відповідно, там риба теж загине. Багато у Чорне море винесе органіки, що призведе до небажаних наслідків, бо у морі опиняться і трупи тварин, і загибла риба, і все сміття з вигрібних ям та туалетів. А багато органіки – це пожива для мікроскопічних водоростей, які почнуть активно розмножуватися та споживати багато кисню, що призведе до заморів, перетворюючи Чорне море на органічну кашу. Умовно кажучи, зайти та купатися у морі не можна буде. Тепер курортний сезон невідомо коли відбудеться, бо такою водою не можна користуватися ні для чого. Складно сказати, що буде з дельфінами та іншими морськими мешканцями чи рослинами, але прогнозую, нічого хорошого. Наскільки цей удар сильний, покажуть подальші дослідження, бо важко зрозуміти, як будуть реагувати екосистеми", - підсумував Листопад.
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