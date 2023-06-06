Про це повідомив в.о. генерального директора ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Наслідки кричущі. Орієнтовно підтоплено 55 тисяч га лісів, з яких 47 тисяч га – це окуповані території", - написав він.

За його словами, оцінити збитки наразі складно, але вже цілком очевидно, що соснові ліси, якими засаджено лівобережжя Херсонщини, буде знищено. Особливо це стосується молодих дерев віком до 10 років. Водночас, на думку Болоховця, більшість тварин теж приречені на загибель.

"Можливо, комусь вдасться зачепитися за острівець суходолу, але переважну більшість просто винесе течією у відкрите море. Це олені, козулі, дикі кабани. У ящірок, змій, зайців, їжаків – шансів немає", - написав він.

Також він спрогнозував затоплення регіонального ландшафтного парку "Кінбурнська коса", куди вода може дістатися через 50 годин після прориву дамби.

Болоховець нагадав, що у Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила. Осідання мастила на рослини веде до незворотних наслідків у процесі фотосинтезу.

"Це екоцид. А Росія – країна-терорист. Ворог має за це відповідати!" - наголосив в.о. генерального директора ДП "Ліси України".

Унаслідок підриву Каховської ГЕС відбулося затоплення зоопарку в окупованій Новій Каховці. Всі тварини загинули.

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