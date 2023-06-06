Про це повідомляє пресслужба Офісу президента за результатами засідання РНБО.

"Членів РНБО поінформували, що у Дніпро потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн", - сказано у повідомленні.

Відомо, що на засідання також було погоджено комплекс міжнародних заходів. До них входить скликання засідання Ради Безпеки ООН, звернення до міжнародних природоохоронних організацій та до Міжнародного кримінального суду, адже такі дії росіян містять явні ознаки порушення Женевської конвенції.

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Окрім того, учасників засідання поінформували про поточну ситуацію на Запорізькій АЕС. Зазначається, що український персонал станції тримає ситуацію під контролем та має інструменти на випадок будь-якого розвитку подій.

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