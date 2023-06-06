Еспресо пропонує переглянути, яким населеним пунктам Херсонщини потенційно загрожує підрив Каховської ГЕС.

Територія, яка потенційно знаходиться під загрозою

Підрозділи Національної поліції та обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій працюють над оповіщенням та евакуацією цивільного населення з потенційних зон затоплення.

Загалом затоплення загрожує найбільше території на правобережній частині річки Дніпро, а саме: село Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.

Голова ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону зазначив, що на Херсонщині приблизно 16 тисяч людей опинились у критичній зоні правого берега Дніпра.

Що передувало

У понеділок, о 06:00 стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, яка розташована за 5 км від захопленої Нової Каховки. Внаслідок підриву машинної зали зсередини ГЕС повністю зруйновано.Укргідроенерго повідомило, що Каховська гідроелектростанція не підлягає відновленню. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

Через це в Херсонській області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць, повідомили в Оперативному командуванні "Південь". Уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Усі служби працюють, ситуація відстежується.

Важливо також зазначити, що вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Наразі український персонал моніторить усі показники. Енергоатом стежить за діями окупантів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема МАГАТЕ. У разі зміни ситуації Енергоатом пообіцяв оперативно повідомити про стан справ.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.

Еспресо.TV оперативно відстежує ситуацію з підривом Каховської ГЕС та веде текстовий онлайн. Актуальну інформацію читайте тут