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Підрив Каховської ГЕС: зоозахисники повідомили про затоплення зоопарку в Новій Каховці, тварини загинули

6 червня, 2023 вiвторок
16:58
Суспільство врятований єнот

Унаслідок підриву Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, відбулося затоплення зоопарку в окупованій Новій Каховці. Всі тварини загинули

Про це повідомила благодійна організація UAnimals.

"Ми поспілкувалися з керівництвом зоопарку "Казкова діброва", що в окупованій Новій Каховці. Нам підтвердили, що зоопарк повністю затоплено і врятуватися могли лише лебеді та качки", - розповіли зоозахисники.

"Людина, з якою ми говорили (не називаємо ім'я з міркувань безпеки), сказала: "Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує", – додали в організації.

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року. Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь у каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області.

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова зверталася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.

У вівторок, 6 червня 2023 року, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС, унаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів Херсонщини, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.

Енергоатом заявив, що це може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Натомість керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вважає, що РФ намагається розіграти чергову карту техногенного шантажу, аби тиснути на Україну.

Новини
Україна
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