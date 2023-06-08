Через обміління Каховського водосховища на Нікопольщині зупинились два водоканали
Через обміління Каховського водосховища внаслідок підриву росіянвами дамби Каховської ГЕС на Нікопольщині зупинились два водоканали. У громади прямують цистерни
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Два водоканали зупинились у зв'язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі. В одній із громад уже зараз організовується підвіз і можливість отримання води для населення з розрахунком на потреби жителів двох ТГ (територіальних громад, – ред.). По інших територіях триває підготовча робота", - написав він.
За його словами, до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною.
Чиновник закликав економно споживати запаси води, створені раніше.
- 8 червня в ОВА повідомили, що внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і обміління Каховського водосховища на Дніпропетровщині загинуло 850 кг риби. Збитки складають понад 7 млн грн.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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