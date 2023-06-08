Через обміління Каховського водосховища на Нікопольщині зупинились два водоканали

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Два водоканали зупинились у зв'язку з критичним падінням рівня води в Каховському водосховищі. В одній із громад уже зараз організовується підвіз і можливість отримання води для населення з розрахунком на потреби жителів двох ТГ (територіальних громад, – ред.). По інших територіях триває підготовча робота", - написав він.

За його словами, до району прямують вантажівки з бутильованою водою та цистерни з технічною.

Чиновник закликав економно споживати запаси води, створені раніше.