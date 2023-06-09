Про це розповів начальник Снігурівської МВА Іван Кухта в етері Еспресо.

За його словами, рівень води не йде на спад і щогодини росте на 2 - 3 см.

"Зараз 13 населених пунктів залишаються підтопленими, 272 будинки на сьогоднішній ранок підтоплені. За цю ніч (на 9 червня додалося ще п'ять будинків", - наголосив Іван Кухта.

Ситуація з підтопленням у Миколаївській області

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Після цього президент України Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, а світ масово почав реагувати на трагедію. Детальний перебіг подій тут.

Унаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення були зафіксовані у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води через підрив росіянами Каховської ГЕС зріс до 102 см. Відомо, що за ніч вода піднялась на 11 см.