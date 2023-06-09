Про це у себе в telegram написав мер Миколаєва Олександр Сєнкєвич.

"За 2 години ще мінус 3 см. Загальна цифра наразі +100 см", - йдеться у дописі.

Раніше він інформував про те, що рівень води знизився на 2 см.

"На 23:00 ми мали +1 см. За ніч рівень води знизився на 2 см", - йдеться у дописі.

Він додав також, що загальний рівень води в акваторії Миколаєва на 07:00 ранку становить +103 см.

У Снігурівській громаді Миколаївщини за ніч затопило ще п'ять будинків.

Ситуація з підтопленням у Миколаївській області

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.