Про це інформує МВС.

У шостий день ліквідації наслідків підриву гідроелектростанції правоохоронці заявили, що на Херсонщині фактично підтопленими є 46 населених пунктів, із них: 32 – на підконтрольній Україні території, це 3821 будинок, а також 14 сіл і міст – на тимчасово окупованій.

З початку трагедії вдалося евакуювати 2718 мирних жителів, з яких 190 дітей. Загинуло 5 людей.

Зниклими безвісти досі вважаються 35 осіб, із них 7 дітей.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Евакуйовано 982 українці, серед яких 167 дітей. Одна людина загинула.

"Триває підвіз питної та технічної води. Разом з місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам", – пише пресслужба.

На Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 162 тис. абонентів у 34 населених пунктах.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів.

В акваторії Миколаєва станом на вечір суботи, 10 червня, рівень води становить 84 сантиметри.

За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві, що зазнали підтоплень внаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС, знизився.

У Чорному морі різко знизилась солоність води.