Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Очікується, що площа суходолу у цих парках збільшиться приблизно вдвічі, що становить тисячі гектарів. "Великий Луг" збільшиться на понад 7 тисяч гектарів, а парк "Кам'янська Січ" - на 5,5 тисячі гектарів.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Зазначається, що Державна екологічна інспекція України вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку:

"Великий Луг" понад 15 млрд гривень

"Кам’янська Січ" - понад 73 млрд гривень.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

"Парадокс, що коли сьогодні весь цивілізований світ відзначає День боротьби з опустелюванням та посухами та спрямовує зусилля проти цієї проблеми, ми говоримо про наслідки російського терору на українській землі. Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору", - зазначає очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.