Через підрив Каховської ГЕС Нацпарки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" перетворюються на пустелю
Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Національні парки "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю
Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Очікується, що площа суходолу у цих парках збільшиться приблизно вдвічі, що становить тисячі гектарів. "Великий Луг" збільшиться на понад 7 тисяч гектарів, а парк "Кам'янська Січ" - на 5,5 тисячі гектарів.
Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Зазначається, що Державна екологічна інспекція України вже порахувала орієнтовні збитки для цих територій. Для нацпарку:
- "Великий Луг" понад 15 млрд гривень
- "Кам’янська Січ" - понад 73 млрд гривень.
Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
"Парадокс, що коли сьогодні весь цивілізований світ відзначає День боротьби з опустелюванням та посухами та спрямовує зусилля проти цієї проблеми, ми говоримо про наслідки російського терору на українській землі. Світ не має права пробачити цей екологічний терор країні-агресору", - зазначає очільник Міндовкілля Руслан Стрілець.
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