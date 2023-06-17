На Одещині категорично заборонили купатися та ловити рибу

Про це повідомили в міській раді Одеси.

Зазначається, що після проведення лабораторних досліджень води в Одеській області фахівці знайшли збудники інфекційних хвороб - сальмонелу, ротавіруси, холероподібні вібріони, яйця та личинки гельмінтів людей і тварин. Також норму значно перевищує вміст кишкової палички.

"Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголосили, що купатись у воді, а також виловлювати морепродукти у ній - небезпечно для життя та здоров'я людей.

Що цьому передувало

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС.

10 червня в мерії Одеси повідомили, що річкові міни з затопленої росіянами частини Херсонщини, які прибиває течією до пляжів міста Одеси, відразу знищуватимуться. Транспортувати їх на полігон неможливо.

7 червня Міністерство охорони здоров'я припустило ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.

Також 13 червня повідомлялося, що на підтоплених унаслідок підриву Каховської ГЕС територіях не виявили жодного холерного вібріона, патогенного для людини. Також не було підтверджених випадків холери в жодній з областей України.

Тоді проби морської води в акваторії Одеси показали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС відбулося різке падіння солоності та виявлено сальмонелу і кишкову інфекцію.

На узбережжя Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС винесло понад 200 тритонів, які занесені до Червоної книги. 55 вдалося врятувати, ще 149 тварин виявили загиблими.

В Українському національному центрі екології моря спрогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС - Одещина може забути про курортний сезон на рік.