У морі біля Одеси солоність води знизилася майже втричі, а забрудненість зросла

Про це повідомили у телеграм-каналі Одеської мерії.

У повідомленні зазначається, що у відібраних 10 червня проб морської води збудник холери не виявлено.

Однак у воді біля пляжу "Ланжерон" зафіксоване перевищення заліза у 4,8 раза. Солоність там нижче норми у 2,7 раза. Крім цього, у відібраних пробах морської води на 16-й станції Фонтану зафіксовано перевищення завислих речовин у 1,8 раза, заліза - у 5,2 раза, солоність нижче норми у 2,9 раза.

Водночас повідомляється, що питна вода, яка постачається в Одесу, відповідає санітарним нормам.

"Питна вода відповідає державним санітарним нормам і правилам 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", - повідомляють у мерії.

В Одеській міськраді нагадали, що продовжує діяти наказ ОВА від 16 липня 2022 року, яким установлено особливий режим пересування громадян на окремих територіях Одещини та заборонено перебування на узбережжі Чорного моря, зокрема, у межах пляжних зон.