В Одесі прибиті до берега міни з Херсонщини підриватимуть на місці, - Труханов

Про це попередив одеський міський голова Геннадій Труханов.

"Вдзовж узбережжя фіксуються предмети, винесені течією в море з затоплених територій Херсонської області. За прогнозами фахівців, найближчими днями їх кількість буде збільшуватись. Найбільш небезпечними є річкові міни. Вони невеликі за розміром і можуть бути непомітними у морі. Їх розмінування неможливе, тому буде здійснюватися підрив на місці", - сказав Труханов.

"Через це посилено охорону правопорядку вздовж одеського узбережжя", - додав він.

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"Нагадую: в Одесі продовжує діяти заборона на відвідування пляжів та купання в морі", - наголосив Геннадій Труханов.

Сміття, яке також зараз відноситься морем до Одеси, за словами мера, транспортуватимуть портовими буксирами на спеціальні майданчики.

"І я прошу всіх утриматися цими днями від відвідування узбережжя", - підсумував Труханов.

Про те, що морська вода на Одещині зараз "несе міни та боєприпаси", нагадує також Держприкордонслужба.

"Просимо громадян не нехтувати власною безпекою та, при виявленні небезпечних предметів, звертатися до компетентних служб", - йдеться у повідомленні.