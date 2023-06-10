Вода вже точно не надходитиме Кримським каналом, - гендиректор Укргідроенерго

Про це він розповів в етері Еспресо.

Гендиректор Укргідроенерго дав коментар стосовно того, що зараз відбувається з водопостачанням до Криму після підриву Каховської ГЕС та яка ситуація може бути у майбутньому.



"Ми чітко розуміємо, дивлячись на відмітки рівня води у Каховському водосховищі, що нема забору води ні до одного міста, ні до Запорізької АЕС, ні тим більше до Кримського каналу. Тому, поки не буде побудована перемичка між верхньою водоймою та греблею, поки не буде піднята вода до певного рівня у водосховищі, до Криму вода потупати не буде. Я переконаний, що навіть побудувавши перемичку, найближча перспектива постачання води на півострів – весна наступного року, після паводку. Вода по Кримському каналу вже точно не буде поступати, бо це не ті відмітки рівня води, які потрібні для Кримського каналу", - пояснив Ігор Сирота.