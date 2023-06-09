Каховська ГЕС не підлягає відновленню, - гендиректор Укргідроенерго

Про це він розповів в етері Еспресо.

Гендиректор Укргідроенерго дав коментар щодо стану Каховської ГЕС після підриву російськими окупантами 6 червня.

"Каховська ГЕС вже відновленню не підлягає. Це очевидно, тому що станція підірвана з середини, з нижніх відміток, з патерни. Підірваний весь машинний зал та всі агрегати. ГЕС зміщена зі своєї осі, тому нам потрібно буде з часом її демонтувати", - розказав Ігор Сирота.

Сирота зауважив, що після терористичної атаки на Каховську ГЕС проєктний інститут разом з Укргідроенерго пропрацювали всі заходи, які першочергово необхідно буде зробити після деокупації цієї території.

"Розуміємо, що на сьогодні ми там зробити нічого не можемо. Але, як тільки відбудеться деокупація, ми будемо готові у першу чергу побудувати перемичку на верхній водоймі, тобто від правого берега до цієї греблі. Ми приблизно прораховуємо обсяги робіт, також розробляється детальний проєкт по необхідних матеріалах та механізмах, щоб також зрозуміти, скільки це буде потребувати часу. Ми вже бачимо, що потрібно буде біля трьох місяців, щоб побудувати перемичку і зупинити витік води, спрацьовування Каховського водосховища", - пояснив гендиректор Укргідроенерго.

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС



