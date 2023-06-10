Про це у facebook повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, "станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62% його об'єму або 12,24 куб. км води. Рівень води у водосховищі вже 10,55 м. Продовжує знижуватися".

Окрім цього, як підкреслив міністр, орієнтовна сума збитків довкіллю через підрив Росією Каховської ГЕС вже становить понад 55 млрд грн.

"Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонщини", - наголосив Стрілець.

Фото: Міндовкілля



Так, вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський". Продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" - на 4,2 м та "Кам'янська Січ" - на 6 м. Тимчасово захопленим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

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Додається, що через підрив Каховської ГЕС нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова.

"Екологічні інспектори, працівники нацпарків, водники та лісівники на місці екологічного лиха продовжують фіксувати докази злочинів окупантів. Запрошую усіх, хто став свідком злочинів проти довкілля допомогти нашим фахівцям і повідомляти про них на вебресурс і мобільний додаток Міндовкілля – ЕкоЗагроза. Усі зібрані дані будуть використані для стягнення з РФ всіх завданих Україні збитків", - додав Стрілець.

Фото: Міндовкілля

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см.

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Також повідомлялося, що російські окупанти у п'ятницю, 9 червня, вкотре обстріляли прибережні території Херсону під час евакуації місцевих жителів. Унаслідок атаки поранено 3 людини, серед них неповнолітня дівчина. Також пошкоджено техніку ДСНС.

Станом на ранок 10 червня у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищує звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.