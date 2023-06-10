Про це у суботу, 10 червня, у telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"На 5 день ліквідації аварії на Каховській ГЕС рівень води в Дніпрі біля Херсону перевищено на 4 метри 72 сантиметри. З учорашнього вечора вода відійшла на 31 сантиметр. На Правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки. Найбільше підтоплено в Херсоні та Білозерці. На Каховській ГЕС рівень води знизився на 6 метрів 25 сантиметрів", - заявив він.

Окрім цього, Прокудін повідомив, що триває масштабна рятувальна операція, до якої залучено майже півтори тисячі людей і 345 одиниць техніки. Учора вдалося евакуювати на безпечну територію 248 осіб. Всього з води врятовано 2588 людей. Працює 9 евакуаційних пунктів.

Як зазначив начальник Херсонської ОВА, в окупованій Голій Пристані окупанти забороняють евакуюватися людям, погрожуючи розстрілом.

Водночас Голопристанська міська рада у facebook проінформувала, що в окупованій росіянами Голій Пристані Херсонської області також почала спадати вода.

"У середньому по місту та населеним пунктам Великокардашинського старостату рівень води в різних частинах знизився від 20-30 см. Інтенсивність руху відтоку в центральній частині міста Гола Пристань, на відміну від східної частини та Великокардашинського старостату, знижена", - йдеться в повідомленні.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області, піднявся рівень води і на Дніпропетровщині, що спричинив масовий мор риб. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.

Станом на вечір четверга, 8 червня, у Херсонській області фіксували відступ води на 6 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Також повідомлялося, що російські окупанти у п'ятницю, 9 червня, вкотре обстріляли прибережні території Херсону під час евакуації місцевих жителів. Унаслідок атаки поранено 3 людини, серед них неповнолітня дівчина. Також пошкоджено техніку ДСНС.