Росіяни обстрілюють Херсон
Російські окупанти у п'ятницю, 9 червня, обстрілюють прибережні території Херсону
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни знову обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях", - написав Прокудін.
Інформація оновлюється.
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