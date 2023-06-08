Росіяни обстрілюють центральну та прибережну частини Херсона
У четвер, 8 червня, під ворожим обстрілом опинилася центральна та прибережна частини Херсона
Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Росіяни обстрілюють Херсон. Гатять по прибережних територіях та центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.
Видання "Ґрати" повідомляє, що російські війська обстріляли район Корабельної площі під час евакуації мешканців затоплених районів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.8
Купівля 36.8Продаж 37.35
-
EUR
Купівля 39.61Продаж 40.42
- Актуальне
- Важливе