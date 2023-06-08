Про це він повідомив 8 червня в Telegram.

"Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", - написав Зеленський.

Він наголосив на важливості підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій постраждалим.

Також, за словами президента, необхідно розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Також Зеленський відвідав у Херсоні переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.