Евакуація людей, перспективи відновлення екосистеми, воєнна ситуація: Зеленський прибув на Херсонщину
Президент України Володимир Зеленський провів нараду на Херсонщині, яка постраждала від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
Про це він повідомив 8 червня в Telegram.
"Робоча поїздка на Херсонщину. Координаційна нарада щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС. Багато важливих питань: оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій. Також перспективи відновлення екосистеми регіону й оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи", - написав Зеленський.
Він наголосив на важливості підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій постраждалим.
Також, за словами президента, необхідно розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.
Також Зеленський відвідав у Херсоні переправу, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій.
- 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Докладно про це читайте за посиланням.
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