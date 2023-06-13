На Херсонщині виявили холерну та кишкову палички, - Держекоінспекція про наслідки підриву Каховської ГЕС
Повінь унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС забруднила воду пально-мастильними матеріалами та отрутохімікатами. Нині виявлені холера і кишкова паличка
Про це в Military Media Center розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.
"Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій. Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці санепідемстанції, - ред.) - з біології", - сказав представник Держекоінспекції.
Повідомляється, воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.
"Питання в іншому - як вона буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. У нижніх горизонтах присутній гіпс", - додав Павленко.
- Нагадаємо, 6 червня, російськими окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Президент України провів екстрене засідання Ради безпеки та оборони, також відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- 7 червня Міністерство охорони здоров'я припустило ймовірність спалаху холери внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС і затоплення низки населених пунктів.
- Унаслідок підтоплення на Херсонщині загинули щонайменше 10 людей. На вечір 12 червня 41 людина вважається зниклою безвісти.
- Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС знизився до позначки 2,7 м, в Миколаєві - впав на 3 см.
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