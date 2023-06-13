Про це в Military Media Center розповів начальник відділу держеконагляду земельних ресурсів Державної екологічної інспекції України Олег Павленко.

"Ми моніторимо південний округ, щодня відбираємо проби води й робимо аналізи. Дуже великої забрудненості немає, але вже є кілька випадків виявлення холерної та кишкової паличок. З нами паралельно робить аналізи СЕС, яка відстежує санепідеміологічну ситуацію, адже затопило дуже багато населених пунктів, надвірних будівель, каналізацій. Ми досліджуємо воду з хімії, а вони (фахівці санепідемстанції, - ред.) - з біології", - сказав представник Держекоінспекції.

Повідомляється, воду з криниць можна буде вживати тільки після того, як їх прочистять і перевірять зразки в лабораторії.

"Питання в іншому - як вона буде сходити. Там ґрунти дуже важкі, ще й засолені. У нижніх горизонтах присутній гіпс", - додав Павленко.