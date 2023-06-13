На Херсонщині рівень води за ніч впав на 27 см, підтопленими залишаються 3600 будинків. В акваторії Миколаєва - зменшився на 3 см
Станом на ранок 13 червня середній рівень підтоплення на Херсонщині внаслідок підриву Каховської ГЕС знизився до позначки 2,7 м, в Миколаєві - впав на 3 см
Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Сергій Прокудін та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра, що на 27 сантиметрів менше, чим вчора ввечері", - сказав Прокудін.
Сєнкевич зазначив, що на 9 ранку рівень води в акваторії Миколаєва впав на 3 см.
На Херсонщині виявили тіла двох загиблих людей внаслідок підтоплення. Загалом внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 10 людей, 20 - поранені та 42 безвісти зниклі. З підтоплених міст, селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 - маломобільних.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині 17 населених пунктів перебувають під водою, в жодному з них росіяни не евакуюють місцевих. Українській стороні вдалося евакуювати 133 людини.
Каховське водосховище вже втратило 72% води. Штучна водойма продовжує міліти. Натомість на Миколаївщині рівень води збільшується.
Внаслідок підриву Каховської ГЕС державна екологічна інспекція зафіксувала, що концентрація шкідливих речовин у пробах води з річки Інгулець перевищує допустиму норму. Проби відібрали 9 червня.
- 6 червня, російськими окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Президент України провів екстрене засідання Ради безпеки та оборони, також відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС.
- 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.
- 13 червня він повідомив, що рівень води на підтоплених територіях Херсону та області поступово знижується, але рятівники мають перевірити затоплені райони на наявність мін та боєприпасів.
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