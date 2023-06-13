Про це повідомили очільник Херсонської ОВА Сергій Прокудін та міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Зберігається тенденція на спад рівня води. Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,7 метра, що на 27 сантиметрів менше, чим вчора ввечері", - сказав Прокудін.

Сєнкевич зазначив, що на 9 ранку рівень води в акваторії Миколаєва впав на 3 см.

На Херсонщині виявили тіла двох загиблих людей внаслідок підтоплення. Загалом внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 10 людей, 20 - поранені та 42 безвісти зниклі. З підтоплених міст, селищ та сіл вдалося врятувати 2757 людей, серед них 263 дитини та 77 - маломобільних.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині 17 населених пунктів перебувають під водою, в жодному з них росіяни не евакуюють місцевих. Українській стороні вдалося евакуювати 133 людини.

Каховське водосховище вже втратило 72% води. Штучна водойма продовжує міліти. Натомість на Миколаївщині рівень води збільшується.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС державна екологічна інспекція зафіксувала, що концентрація шкідливих речовин у пробах води з річки Інгулець перевищує допустиму норму. Проби відібрали 9 червня.