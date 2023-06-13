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Повертатись у підтоплені райони Херсонщини можна лише після їх перевірки рятувальниками, - Прокудін

13 червня, 2023 вiвторок
03:44
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

Рівень води на підтоплених територіях Херсону та області поступово знижується, але рятівники мають перевірити затоплені райони на наявність мін та боєприпасів

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, рівень води стрімко знижується, однак спеціалісти вже готуються до можливих наслідків. У зв'язку з цим в мікрорайонах Корабел та Нафтогавань вводять затяжну комендантську годину. Потрапити туди можна буде лише після того, як там пройде розмінування та безпекова перевірка.

Окрім цього вводиться заборона на відвідування місць масового відпочинку: лісів, пляжів, водоймищ.

"Встановлюємо жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів: риби, раків, тощо", - розповів він.

Також Прокудін нагадав, що мешканці затоплених районів зможуть повернутись додому тільки після відповідних дозволів.

"Не думайте, що ви зможете відразу повернутись. Є процедура, повернутись додому ви зможете лише після того, як місцевість оглянуть вибухотехніки, правоохоронці та комунальники з екологами", - підкреслив він.

Ситуація з підтопленням

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут

Внаслідок цього, на вечір вівторка у Миколаєві зафіксували підтоплення в чотирьох районах міста. Рівень води піднявся на 82 см. В області були зруйновані і затоплені мости й городи. У середу, 7 червня, підтоплення трималися у чотирьох районах Миколаєва.

Станом на 8 червня в акваторії Миколаєва рівень води зріс до 102 см, а в Херсонській області фіксували відступ води на 6 см. 

У п'ятницю, 9 червня, у Миколаєві продовжили слідкувати за рівнем води в акваторії. Повідомлялося, що за ніч рівень води у місті знизився на 2 см, а вранці ще на 3 см.

Зранку 9 червня очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що рівень води в області впав на 20 см, затоплено 3 624 будинки 32 населених пунктів.

Зранку 10 червня повідомлялося, що в акваторії Миколаєва рівень води становить 88 сантиметрів. Водночас у Херсоні рівень води в Дніпрі перевищував звичну позначку на 4 метри 72 сантиметри, проте за ніч він опустився на 31 сантиметр.

Станом на 11 червня рівень води на Херсонщині знизився на 26 сантиметрів і становив 4 метри 19 сантиметрів, а у Миколаєві - 69 см.

Херсонщина
Каховська ГЕС
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