Одещина може забути про курортний сезон на рік, - науковці

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна заявив Віктор Коморін, директор Українського національного центру екології моря.

За словами вченого, одна з головних проблем, як виникла через підрив дамби Каховської ГЕС – це занижена солоність води у Чорному морі.

"Проблема не в тому, що риба почне втікати від такої води. Більш ймовірно, що придонні організми, ті ж самі бички, зазнають великих втрат. І це пов’язано не тільки з прісною водою і токсичними речовинами. Це буде комплексна проблема. Можуть загинути великі площі мідій", – заявив Віктор Коморін.

Науковець також додав, що наслідки підриву дамби відчуватимуться ще не один рік.

"Токсичні речовини накопичуватимуться і в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою…. На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти", – зазначив Коморін.

За словами науковця, зараз одне з головних завдань вчених – вийти в море та зібрати додаткові дані, щоб зрозуміти, як змінюється ситуація з забрудненням і як змінюється біорізноманіття. Зараз ця можливість обговорюється з військовими.

"Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Через 1-2 дні ця забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж самі наслідки. І нам вже зараз потрібно обговорити, що можна втілити на міжнародному рівні", – додав вчений.