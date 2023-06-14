Одещина може забути про курортний сезон на рік, - науковці
В Українському національному центрі екології моря спрогнозували, що внаслідок підриву Каховської ГЕС - Одещина може забути про курортний сезон на рік
Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна заявив Віктор Коморін, директор Українського національного центру екології моря.
За словами вченого, одна з головних проблем, як виникла через підрив дамби Каховської ГЕС – це занижена солоність води у Чорному морі.
"Проблема не в тому, що риба почне втікати від такої води. Більш ймовірно, що придонні організми, ті ж самі бички, зазнають великих втрат. І це пов’язано не тільки з прісною водою і токсичними речовинами. Це буде комплексна проблема. Можуть загинути великі площі мідій", – заявив Віктор Коморін.
Науковець також додав, що наслідки підриву дамби відчуватимуться ще не один рік.
"Токсичні речовини накопичуватимуться і в організмах, і на морському дні. Восени ми побачимо, що коли будуть шторми, ситуація знову стане важкою…. На рік ми відрізані від курортного сезону. Не рекомендую купатися, рибалити та вживати морепродукти", – зазначив Коморін.
За словами науковця, зараз одне з головних завдань вчених – вийти в море та зібрати додаткові дані, щоб зрозуміти, як змінюється ситуація з забрудненням і як змінюється біорізноманіття. Зараз ця можливість обговорюється з військовими.
"Отримавши такі дані, ми зможемо закласти їх у математичну модель і спрогнозувати зміни у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Через 1-2 дні ця забруднена вода дістанеться узбережжя Болгарії та Румунії, вони відчують майже такі ж самі наслідки. І нам вже зараз потрібно обговорити, що можна втілити на міжнародному рівні", – додав вчений.
- 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.
- 10 червня в мерії Одеси повідомили, що річкові міни з затопленої росіянами частини Херсонщини, які прибиває течією до пляжів міста Одеси, відразу знищуватимуться. Транспортувати їх на полігон неможливо.
- 13 червня проби морської води в акваторії Одеси показали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС відбулося різке падіння солоності та виявлено сальмонелу і кишкову інфекцію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе