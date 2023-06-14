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На Одещині врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя після підриву Каховської ГЕС

14 червня, 2023 середа
17:03
Суспільство Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря

На узбережжя Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС винесло понад 200 тритонів, які занесені до Червоної книги. 55 вдалося врятувати, ще 149 тварин виявили загиблими

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх знайшли працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що, на жаль, ще 149 тварин виявили загиблими. 

Зазначається, що тритони не мешкають у солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках).

"Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - зазначили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Триває документування й обрахунок шкоди, завданої довкіллю через терористичну атаку РФ на Каховську ГЕС.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Україна
екологія
Одещина
Каховська ГЕС
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