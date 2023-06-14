На Одещині врятували 55 червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя після підриву Каховської ГЕС
На узбережжя Чорного моря внаслідок підриву Каховської ГЕС винесло понад 200 тритонів, які занесені до Червоної книги. 55 вдалося врятувати, ще 149 тварин виявили загиблими
Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх знайшли працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві додали, що, на жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.
Зазначається, що тритони не мешкають у солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках).
"Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - зазначили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.
Триває документування й обрахунок шкоди, завданої довкіллю через терористичну атаку РФ на Каховську ГЕС.
Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.82
Купівля 36.82Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 39.86Продаж 40.65
- Актуальне
- Важливе