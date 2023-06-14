Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

"Тритонів, які занесені до Червоної книги України, з дніпровськими водами винесло на узбережжя Чорного моря. Там їх знайшли працівники Національного природного парку "Тузлівські лимани", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві додали, що, на жаль, ще 149 тварин виявили загиблими.

Зазначається, що тритони не мешкають у солоній воді. Тож живих тварин відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки (притоках).

"Дорогу “вимушені переселенці” перенесли успішно. За оцінками фахівців, вони мають добре адаптуватися в дунайських водах", - зазначили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Триває документування й обрахунок шкоди, завданої довкіллю через терористичну атаку РФ на Каховську ГЕС.

Фото: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.