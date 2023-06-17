На Херсонщині підтопленими залишаються 28 населених пунктів, однак рівень води знижується
Станом на 17 червня у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 28 населених пунктів, 17 з них - на тимчасово окупованій території
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
ДСНС зазначає, що на Дніпрі спостерігається поступове зниження рівня води до 1,09 метрів.
"Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Станом на ранок 17 червня всього у Херсонській області евакуйовано 2 тис. 782 особи. Врятовано 716 людей, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб. Надано психологічну допомогу 401 особі. Також розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів.
Відкачали понад 22 тисяч тонн води з 88 будинків та підвалів, для чого залучили 68 мотопомп. З початку робіт вже відкачано понад 59 тисяч тонн з 245 будинків та підвалів.
Доставлено 49 тонн води, з них 36 т питної, та 4 тисячі 495 кг харчів і продуктів першої необхідності.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС.
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Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
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Напередодні, 16 червня, на Херсонщині так само підтопленими залишалися 28 населених пунктів, а на Миколаївщині - 20.
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Кабінет Міністрів України 16 червня схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та виділив для цього 564 млн грн.
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