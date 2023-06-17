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На Херсонщині підтопленими залишаються 28 населених пунктів, однак рівень води знижується

17 червня, 2023 субота
10:46
Війна з Росією Каховська ГЕС, підтоплення

Станом на 17 червня у Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС залишаються підтопленими 28 населених пунктів, 17 з них - на тимчасово окупованій території

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

ДСНС зазначає, що на Дніпрі спостерігається поступове зниження рівня води до 1,09 метрів.

"Підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі р. Дніпро та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Станом на ранок 17 червня всього у Херсонській області евакуйовано 2 тис. 782 особи. Врятовано 716 людей, у тому числі 30 дітей та 40 маломобільних осіб. Надано психологічну допомогу 401 особі. Також розгорнули роботу 14 евакуаційних пунктів.

Відкачали понад 22 тисяч тонн води з 88 будинків та підвалів, для чого залучили 68 мотопомп. З початку робіт вже відкачано понад 59 тисяч тонн з 245 будинків та підвалів.

Доставлено 49 тонн води, з них 36 т питної, та 4 тисячі 495 кг харчів і продуктів першої необхідності.

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Україна
Росія
Херсон
Херсонщина
Каховська ГЕС
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