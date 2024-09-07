Ворог від ранку атакує Херсонщину КАБами, дронами та артилерією: є поранені

Про атаку на Одрадокам’янку повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з БПЛА на жительку Одрадокам’янки. Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота", - йдеться у повідомленні.

Також об 11:48 в ОВА інформували, що російські військові вдарили з артилерії по Понятівці.

Через обстріл травмувався 63-річний чоловік, у нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також перелом стегна.Бригада швидкої шпиталізувала його.

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Крім того, вранці російська авіація вдарила по населених пунктах у Бериславському районі, передає Херсонська ОВА.

"Ворог скинув 5 керованих авіабомб. Одна поцілила поруч з житловим будинком. Множинні уламкові поранення склом дістала 28-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

До того ж тоді під удар потрапив будинок культури, котрий був зруйнований раніше в результаті обстрілів.