Ворог від ранку атакує Херсонщину КАБами, дронами та артилерією: є поранені
Від початку доби 7 вересня російська армія атакувала Херсонщину КАБами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок обстрілів три людини отримали поранення
Про атаку на Одрадокам’янку повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з БПЛА на жительку Одрадокам’янки. Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота", - йдеться у повідомленні.
Також об 11:48 в ОВА інформували, що російські військові вдарили з артилерії по Понятівці.
Через обстріл травмувався 63-річний чоловік, у нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також перелом стегна.Бригада швидкої шпиталізувала його.
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Крім того, вранці російська авіація вдарила по населених пунктах у Бериславському районі, передає Херсонська ОВА.
"Ворог скинув 5 керованих авіабомб. Одна поцілила поруч з житловим будинком. Множинні уламкові поранення склом дістала 28-річна жінка. Її доставили до лікарні для надання медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.
До того ж тоді під удар потрапив будинок культури, котрий був зруйнований раніше в результаті обстрілів.
- У суботу, 7 вересня, російська армія завдала удару по Харкову. Місцева влада повідомляє про влучення в Індустріальному району та Салтівському.
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