Російські дрони полюють на людей у Херсоні, - журналістка Вірлич

Про це вона розповіла у етері Еспресо.

"Традиційно за останні тижні просто несамовито літають дрони по Херсону. І навіть наші підписники просять розповсюджувати інформацію про це і про те, як поводити себе в місті. Тому що розвіддрони російські з вибухівкою долітають і до центру, летять і далі. І буквально влаштовують полювання людей, тому це дуже і дуже небезпечно, і цього стало просто критично багато. Настільки багато, що це дзизчання стає вже звичним додатком до життя", - сказала вона.

Зокрема журналістка поділилая порадами, як себе поводити у разі виявлення російського безполітника.

"Найголовніше - це сховатись, почули/побачили дрон - ховаємось у найближче укриття, або найближче місце, яке можна сприймати як укриття. В жодному разі не треба погрожувати дрону, героїчно кидати щось в дрон, ці всі випадки одиничні героїчні, здебільшого все це закінчується дуже трагічно. Дуже уважно слухати, місцеві майже не носять навушників, або інших включених гаджетів, тому що дуже уважно прислухаються до роботи російських дронів. Вони можуть літати як високо, так і низько. Немає такого поняття: "До мене дрон не долетить". В Хероні такого наразі немає, на правому березі я би взагалі дуже уважно до цього ставилась", - каже вона.

Євгенія Вірлич зазначила, що навіть перебування протягом 5 хвилин на одному місці у Херсоні вже вважається довгим.

"Тобто літати можуть дуже далеко. Довго стояти, більше 5 хвилин десь на відкритій місцевості не треба, взагалі краще відкриті місцевості оминати, ходити попід парканами, попід будівлями і чітко планувати маршрут свій. Можливо, повідомляти довіреним людям, де ви знаходитесь, щоб вони знали, в разі чого, де вас шукати приблизно. Але в жодному разі не виявляти героїзм з приводу російських дронів. Почули, побачили - сховались", - додала журналістка.