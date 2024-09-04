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Окупанти протягом дня атакують Херсонщину дронами: три людини поранені

Юлія Лаврук
4 вересня, 2024 середа
15:59
Війна з Росією дрон, БПЛА

Російська окупаційна армія протягом дня 4 вересня атакує Херсонщину безпілотниками, у результаті чого три людини отримали поранення

Зміст

Про атаку у селі Широка Балка повідомили у Херсонській ОВА.

"В обід російські військові атакували з дрона жителя Широкої Балки. Внаслідок скидання вибухівки з БПЛА 65-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", - йдеться у повідомленні.

Бригада швидкої допомоги надала потерпілому медичну допомогу на місці.

Крім того, раніше в ОВА теж інформували, що російські війська атакували Широку Балку Станіславської громади.

Під удар ворожого дрона поблизу продуктового магазину потрапив 72-річний чоловік. Його доставили до лікарні, де у нього діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення черева.

Також о 10:45 Херсонська ОВА повідомляла про атаку з дрона жителя Кіндійки.

"33-річний чоловік їхав вулицею на мопеді, коли окупанти скинули на нього вибухівку з безпілотника", - йдеться у повідомленні. 

Потерпілий дістав вибухову травму, уламкові поранення грудної клітини, гомілки, передпліччя та чола. Його доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

  • З самого ранку 3 вересня російська окупаційна армія атакувала Херсон й область. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, постраждала літня жінка та 14-річна дівчина
Теги:
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
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