Уранці через удар РФ по Херсону та області загинув чоловік, постраждали двоє цивільних: 14-річна дитина у важкому стані
З самого ранку російська окупаційна армія атакувала Херсон й область. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, постраждала літня жінка та 14-річна дівчина
Про удар по Херсону повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
Так, унаслідок удару РФ по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина. Медики доставили постраждалу до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги.
"Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", - йдеться у повідомленні.
Натомість Херсонська обласна військова адміністрація доповіла про ще один ворожий удар РФ - близько 07:00 окупанти скинули вибухівку з БПЛА по Антонівці.
Унаслідок цього 76-річна місцева жителька дістала вибухову травму та травматичну ампутацію ноги.
Крім цього, окупанти вранці вдарили по Кізомису. Ворог атакував з дрона 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Він загинув.
- Окупаційна армія РФ у середу, 28 серпня, атакувала Херсон із безпілотників. Внаслідок атаки чотири людини отримали поранення.
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