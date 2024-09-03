Уранці через удар РФ по Херсону та області загинув чоловік, постраждали двоє цивільних: 14-річна дитина у важкому стані

Про удар по Херсону повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Так, унаслідок удару РФ по одній з осель вкрай тяжкі поранення дістала 14-річна дівчина. Медики доставили постраждалу до лікарні, де в неї діагностували травматичний шок, відкриту травму грудної порожнини, перелами рук і ноги.

"Дитина дотепер перебуває в операційній. Медики роблять все можливе, аби зберегти її життя", - йдеться у повідомленні.

Натомість Херсонська обласна військова адміністрація доповіла про ще один ворожий удар РФ - близько 07:00 окупанти скинули вибухівку з БПЛА по Антонівці.

Унаслідок цього 76-річна місцева жителька дістала вибухову травму та травматичну ампутацію ноги.

Крім цього, окупанти вранці вдарили по Кізомису. Ворог атакував з дрона 45-річного чоловіка, який їхав на велосипеді. Він загинув.