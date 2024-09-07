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Головна Світ Аргентина просить МКС видати ордер на арешт президента Венесуели Мадуро

Аргентина просить МКС видати ордер на арешт президента Венесуели Мадуро

Марія Науменко
7 вересня, 2024 субота
16:45
Світ Ніколас Мадуро

У п'ятницю, 6 вересня, Аргентинська Республіка звернулась до Міжнародного кримінального суду з проханням видати ордер на арешт Мадуро та інших лідерів венесуельського режиму

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Про це йдеться на сайті аргентинського зовнішньополітичного відомства.

"З огляду на погіршення ситуації в Боліваріанській Республіці Венесуела з 28 липня минулого року та вчинення нових актів, які можуть розглядатися як злочини проти людяності, Аргентинська Республіка закликає Прокурора Міжнародного кримінального суду звернутися до Палати попереднього провадження з проханням про видачу ордерів на арешт Ніколаса Мадуро та інших керівників режиму", - зазначили у МЗС Аргентини.

Згідно з інформацією, що міститься в ноті уряду Аргентини, яка буде передана до Прокуратури наступного понеділка, докази, зібрані в ході розслідувань, проведених Прокуратурою Міжнародного кримінального суду - "Ситуація в Боліваріанській Республіці Венесуела I", а також події, що відбулися після президентських виборів 28 липня, "є достатніми елементами для розгляду питання про доцільність видачі вищезгаданих ордерів на арешт.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

Уже у вересні Сполучені Штати конфіскували літак Ніколаса Мадуро в Домінікані після того, як визначили, що його придбання було порушенням санкцій США, серед інших кримінальних питань.

Суд у Венесуелі у понеділок, 2 вересня, видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса в рамках кримінального розслідування результатів спірних виборів у липні.

Теги:
Кримінал
ЄС
політика
Венесуела
Аргентина
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