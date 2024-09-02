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У США арештували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро, - CNN

Ксенія Золотова
2 вересня, 2024 понедiлок
19:08
Світ Ніколас Мадуро

Сполучені Штати конфіскували літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро в Домінікані після того, як визначили, що його придбання було порушенням санкцій США, серед інших кримінальних питань

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Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За словами двох американських чиновників, США доправили літак до Флориди в понеділок, 2 вересня.

Офіційні особи назвали літак венесуельським еквівалентом Air Force One, і його фотографували під час попередніх державних візитів Мадуро по всьому світу.

"Це надсилає повідомлення аж до верху. Захоплення літака глави іноземної держави є нечуваним для кримінальних справ. Ми посилаємо чітке повідомлення, що ніхто не стоїть понад законом, ні на кого не поширюються санкції США", — сказав CNN один із американських чиновників.

Літак, вартість якого оцінюють приблизно в 13 мільйонів доларів, останні місяці перебував у Домініканській Республіці. Американські чиновники не розкривають причини, але це дало можливість для американських чиновників захопити літак.

Кілька федеральних агенцій були залучені до захоплення, включаючи розслідування внутрішньої безпеки, комерційні агенти, бюро промисловості та безпеки та міністерство юстиції. За словами одного з офіційних осіб США, офіційні особи США тісно співпрацювали з Домініканою, яка повідомила Венесуелу про конфіскацію.

Одним із наступних кроків після прибуття до США стане конфіскація, тобто уряд Венесуели матиме можливість подати клопотання про це, а також збір доказів з літака.

Нагадаємо, що Верховний суд Венесуели визнав перемогу президента Ніколаса Мадуро на президентських виборах 28 липня.

Натомість держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів. Також Євросоюз не визнав перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

Теги:
Венесуела
Ніколас Мадуро
США
Авіація
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