Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець

З таким роз'ясненням військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець виступив в етері Еспресо.

"Звідки взялася інформація про цю директиву - її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", - пояснив правник.

Разом із тим, додав Филипець, під час призначення місця проходження служби враховується вік та стан людини.

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"Залишилось питання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють. На моїй практиці осіб 53-54 років відправляли в частини забезпечення на різні посади. Тож та директива нібито так це і передбачає", - зазначив юрист.

Тобто мобілізація осіб, яким за 50 років, триває, підсумував Филипець.

"Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", - заявив військовий адвокат.

Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.