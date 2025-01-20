Мобілізацію 50-річних ніхто не зупиняв, - військовий адвокат Филипець
Інформація про нібито припинення мобілізації чоловіків, яким уже виповнилося 50 років, не відповідає дійсності. Вони повинні служити, але не на передовій
З таким роз'ясненням військовий адвокат, кандидат юридичних наук Євген Филипець виступив в етері Еспресо.
"Звідки взялася інформація про цю директиву - її поширив один народний депутат, і далі це підхопили. Як на мене, вона була зашвидко підхоплена і зовсім не аргументована. Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, в які підрозділи. Люди для себе зафіксували, що військовозобов'язаних за 50 не мобілізовують. Але цього немає. Мобілізація 50-річних не зупинена", - пояснив правник.
Разом із тим, додав Филипець, під час призначення місця проходження служби враховується вік та стан людини.
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"Залишилось питання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють. На моїй практиці осіб 53-54 років відправляли в частини забезпечення на різні посади. Тож та директива нібито так це і передбачає", - зазначив юрист.
Тобто мобілізація осіб, яким за 50 років, триває, підсумував Филипець.
"Тому основний аргумент такий: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують в частини забезпечення. Проте і те забезпечення є різне. Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей, але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", - заявив військовий адвокат.
Повну версію інтерв'ю з адвокатом Євгеном Филипцем читайте за цим посиланням.
- У вересні 2024 року член оборонного комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський розповів, що в Україні нібито діє директива, яка дозволяє долучати до Сил оборони чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.
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