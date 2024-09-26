В Україні обмежили мобілізацію чоловіків 50+. Нардеп Веніславський розповів деталі

Про це член оборонного комітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський розповів LIGA.net.

За його словами, такий підхід – загальна позиція військового керівництва.

Після 50 років призивають лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності, зауважив нардеп.

Окреме мобілізаційне розпорядження видає Генштаб.

У коментарі "Українській правді" Веніславський уточнив, що підрозділи неохоче приймають до своїх лав призовників після 50 років.

"Військовозобов’язаних віком від 50 років підрозділи фактично відмовляються брати. Якщо у них немає важливої військово-облікової спеціальності, сенсу у їхній мобілізації зараз немає", - сказав нардеп.

При цьому вони все ще залишаються військовозобов'язаними.

"Це не означає, що на законодавчому рівні закріплено, що їх не мобілізують. Військовозобов’язаними залишаються всі чоловіки від 18 до 60 років. Рішення про мобілізацію ухвалює Генеральний штаб з огляду на потреби", – пояснив Веніславський.

Політик додав, що на практиці "кількість таких мобілізованих мінімальна", адже більшість військових підрозділів є штурмовими, а після 50 років мало хто придатний для служби у штурмових військах.