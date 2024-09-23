В Україні заборонили мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років, - нардеп
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні офіційно зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років
Про це він повідомив у Telegram.
За словами Гончаренка, мобілізація обмежено придатних чоловіків до 25 років може відбутися тільки за письмовою згодою.
Так, у директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.
Крім цього, за словами нардепа, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.
- 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.
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