В Україні заборонили мобілізацію обмежено придатних чоловіків до 25 років, - нардеп

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Гончаренка, мобілізація обмежено придатних чоловіків до 25 років може відбутися тільки за письмовою згодою.

Так, у директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Крім цього, за словами нардепа, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням.