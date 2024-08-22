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Вибори президента у Венесуелі: Верховний суд визнав Мадуро переможцем

Ольга Бабишена
22 серпня, 2024 четвер
22:55
Світ Ніколас Мадуро

Верховний суд Венесуели визнав перемогу президента Ніколаса Мадуро на президентських виборах 28 липня: це рішення не може бути оскаржене

Зміст

Про це інформує Reuters

"Результати президентських виборів 28 липня, оприлюднені Національною виборчою радою, де Ніколас Мадуро був обраний президентом республіки, є дійсними", - заявила голова суду Каріслія Родрігес. 

Вона додала, що це рішення не підлягає оскарженню.  

Водночас опозиція вважає, що Верховний суд не має конституційного права виконувати будь-які виборчі функції. Його рішення назвали нікчемним.

"Суверенітет належить народу і не підлягає передачі. Органи держави походять від народного суверенітету і підпорядковуються йому", - наголосив опозиційний кандидат на посаду президента Венесуели Гонсалес. 

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

Теги:
вибори
вибори президента
Венесуела
Ніколас Мадуро
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