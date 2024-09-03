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У Венесуелі суд видав ордер на арешт екскандидата у президенти від опозиції Гонсалеса

Світлана Кравченко
3 вересня, 2024 вiвторок
06:28
Світ Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо

Суд у Венесуелі у понеділок, 2 вересня, видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса в рамках кримінального розслідування результатів спірних виборів у липні

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Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що ордер видали на запит влади Венесуели, яка звинувачує 75-річного Гонсалеса у низці злочинів, включаючи змову, фальсифікацію документів та узурпацію повноважень.

Запит прокуратури надійшов після того, як Гонсалес тричі не з’явився, щоб відповісти на запитання прокурорів у рамках кримінального розслідування щодо спірних результатів виборів.

Гонсалес поставив під сумнів дії прокурорів через відсутність належних процесуальних гарантій. Також він звинуватив генпрокурора Тарека Вільяма Сааба, який є давнім соратником Мадуро, в тому, що він "політичний обвинувач", який "засуджує заздалегідь".

Крім того, лідер опозиції Венесуели відхилив виклик на допит. Зокрема, він стверджує, що вони не вказали умови, за яких він мав з'явитися.

Що відомо про цьогорічні вибори у Венесуелі

29 липня виборча комісія Венесуели оголосила переможця дострокових президентських виборів. Ним став виконувач обов’язків президента, віцепрезидент за каденції Уґо Чавеса Ніколас Мадуро. Після цього в кількох містах Венесуели спалахнули протести.

Панама оголосила, що тимчасово призупиняє всі дипвідносини з Венесуелою до аналізу голосування на президентських виборах. Керівництво низки країн Латинської Америки висловило сумніви щодо достовірності підрахунку. 

Президенти США та Бразилії Джо Байден і Луїс Інасіо Лула да Сілва погодилися, що Венесуела повинна оприлюднити детальні дані голосування з президентських виборів.

31 липня міністр закордонних справ Перу Хав'єр Гонсалес-Олаечеа оголосив, що його уряд визнає опозиційного кандидата Едмундо Гонсалеса Уррутію обраним президентом Венесуели.

31 липня Угорщина ветувала спільну заяву країн Європейського Союзу щодо результатів виборів президента у Венесуелі. Своєю чергою високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що блок не буде визнавати результати виборів, поки не підрахують всі голоси. У МЗС Угорщини заперечують, що ветували спільну заяву.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США визнали опозиційного кандидата на посаду президента Венесуели Гонсалеса переможцем виборів.

5 серпня стало відомо, що Євросоюз не визнає перемогу Мадуро на виборах президента Венесуели.

Пізніше президент Панами Хосе Рауль Муліно запропонував сприяти від’їзду Мадуро до третьої країни після виборів. Той дав різку відмову і розкритикував таку ідею.

Уже у вересні Сполучені Штати конфіскували літак Ніколаса Мадуро в Домінікані після того, як визначили, що його придбання було порушенням санкцій США, серед інших кримінальних питань.

Теги:
Кримінал
Венесуела
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