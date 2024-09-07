У РФ поскаржилися на атаку дронів: під Воронежем виникла пожежа і детонація на складі боєприпасів

Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, цієї ночі в Острогозькому районі сили ППО і засоби радіоелектронної боротьби виявили та нейтралізували безпілотний літальний апарат.



"За попередніми даними, постраждалих немає. Унаслідок падіння дрона почалася пожежа, яка поширилася на вибухонебезпечні об'єкти, що призвело до детонації", - заявив Гусєв.

Він також додав, що ухвалив рішення тимчасово евакуювати мешканців одного із сіл у сусідній населений пункт. На місці події працюють екстрені служби та представники місцевої адміністрації.

Місцеві медіа повідомляють, що пожежа на складі триває вже близько двох годин.