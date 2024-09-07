У РФ поскаржилися на атаку дронів: під Воронежем виникла пожежа і детонація на складі боєприпасів
У ніч проти суботи, 7 вересня, у Воронезькій області Росії уламки збитого безпілотника впали на склад боєприпасів, спричинивши там пожежу і детонацію
Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
За його словами, цієї ночі в Острогозькому районі сили ППО і засоби радіоелектронної боротьби виявили та нейтралізували безпілотний літальний апарат.
"За попередніми даними, постраждалих немає. Унаслідок падіння дрона почалася пожежа, яка поширилася на вибухонебезпечні об'єкти, що призвело до детонації", - заявив Гусєв.
Він також додав, що ухвалив рішення тимчасово евакуювати мешканців одного із сіл у сусідній населений пункт. На місці події працюють екстрені служби та представники місцевої адміністрації.
Місцеві медіа повідомляють, що пожежа на складі триває вже близько двох годин.
- Тим часом увечері 6 вересня Росія запустила по території України кілька груп ударних безпілотників. Вночі 7 вересня у Київській області працювала ППО, у столиці зафіксували падіння уламків, у кількох областях було чути вибухи. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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