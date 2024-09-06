Росія атакувала Україну кількома групами БПЛА в ніч на 7 вересня
Увечері 6 вересня Росія запустила по території України кілька груп ударних безпілотників
Про загрозу БПЛА повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Перший ударний ворожий БПЛА на півночі Сумщини, який летів курсом на південний захід, зафіксували о 21:20.
Згодом у Повітряних силах повідомили про безпілотники, які рухалися із Сумщини на Чернігівщину. Також ударні БПЛА помітили в північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини. Вони прямували в Полтавську область, курс західний.
Згодом Повітряні сили повідомили про групу ворожих ударних БПЛА з Курської області – рухалися через Сумщину у напрямку Чернігівщини.
О пів на одинадцяту вечора фіксували БПЛА з Полтавщини на Кіровоградщину, і ще декілька груп на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини.
А о 23:03 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних ворожих БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину.
Станом на 23:29 Повітряні сили фіксували:
- БПЛА у північній частині Сумщини, перелітали в Чернігівську область
- БПЛА в районі населеного пункту Мена на Чернігівщині рухалися південно-західним курсом
- БПЛА з півночі Чернігівщини заходили на Київщину
- БПЛА на півночі Полтавщини рухалися західним курсом
- Нові групи ударних БПЛА з Білгородської області рухалися на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини
- БПЛА на Кіровоградщині рухалися південно-західним курсом
- Декілька груп ударних БПЛА у південно-східній частині Миколаївщини тримали північно-західний курс - на Кіровоградську область.
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