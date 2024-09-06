Росія атакувала Україну кількома групами БПЛА в ніч на 7 вересня

Про загрозу БПЛА повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Перший ударний ворожий БПЛА на півночі Сумщини, який летів курсом на південний захід, зафіксували о 21:20.

Згодом у Повітряних силах повідомили про безпілотники, які рухалися із Сумщини на Чернігівщину. Також ударні БПЛА помітили в північно-західній частині Харківщини та південно-західній частині Сумщини. Вони прямували в Полтавську область, курс західний.

Згодом Повітряні сили повідомили про групу ворожих ударних БПЛА з Курської області – рухалися через Сумщину у напрямку Чернігівщини.

О пів на одинадцяту вечора фіксували БПЛА з Полтавщини на Кіровоградщину, і ще декілька груп на півночі Сумщини у напрямку Чернігівщини.

А о 23:03 Повітряні сили повідомили про декілька груп ударних ворожих БПЛА з Херсонщини на Миколаївщину.

Станом на 23:29 Повітряні сили фіксували:

БПЛА у північній частині Сумщини, перелітали в Чернігівську область

БПЛА в районі населеного пункту Мена на Чернігівщині рухалися південно-західним курсом

БПЛА з півночі Чернігівщини заходили на Київщину

БПЛА на півночі Полтавщини рухалися західним курсом

Нові групи ударних БПЛА з Білгородської області рухалися на межі Сумської та Харківської областей у напрямку Полтавщини

БПЛА на Кіровоградщині рухалися південно-західним курсом

Декілька груп ударних БПЛА у південно-східній частині Миколаївщини тримали північно-західний курс - на Кіровоградську область.

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