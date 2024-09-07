В Офісі президента заявили, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд в межах партнерства з МВФ

Про це повідомляє Офіс президента.

Йшлося й про створення Вищого спеціалізованого суду для розгляду публічно-правових спорів проти національних державних органів, а також продовженню мандата Громадської ради міжнародних експертів для успішного завершення конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Ірина Мудра запевнила представників місії, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд. За її словами, кандидати на посади суддів пройдуть перевірку професійної компетентності та доброчесності за участю незалежних експертів з міжнародним досвідом.

Також на зустрічі обговорили посилення незалежності та ефективності Рахункової палати України для контролю за використанням коштів держбюджету.

Сторони домовилися продовжувати активний діалог для реалізації реформ.

Заступниця очільника ОП також зазначила, що Україна налаштована на співпрацю та продовжує виконувати всі зобовʼязання, передбачені меморандумом із МВФ.