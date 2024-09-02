Залучити $1,1 млрд восени: МВФ переглядає програму розширеного фінансування України

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він обговорив початок роботи місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

Шмагаль подякував йому та всій команді Фонду за послідовну роботу над четвертим переглядом програми, що відбувся цього літа.

"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - розповів прем'єр.

За його словами, розмова також була зосереджена на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.

"Цінуємо непохитну підтримку МВФ у важкі для нашої держави часи. Продовжуємо працювати задля спільної мети — сильної та успішної України", - резюмував Шмигаль.