Залучити $1,1 млрд восени: МВФ переглядає програму розширеного фінансування України
Міжнародний валютний фонд починає місію для п'ятого перегляду програми розширеного фінансування EFF. Це дозволить Україні залучити 1,1 млрд доларів цієї осені
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він обговорив початок роботи місії з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.
Шмагаль подякував йому та всій команді Фонду за послідовну роботу над четвертим переглядом програми, що відбувся цього літа.
"Обговорили впровадження реформ і виконання структурних маяків. Відзначили прогрес у цьому напрямку. Україна системно працює з партнерами для забезпечення макрофінансової стабільності. Зокрема, успішно реалізовує програму ЄС Ukraine Facility на суму 50 млрд євро", - розповів прем'єр.
За його словами, розмова також була зосереджена на питанні конфіскації російських активів, які повинні стати вагомим ресурсом для підтримки України.
"Цінуємо непохитну підтримку МВФ у важкі для нашої держави часи. Продовжуємо працювати задля спільної мети — сильної та успішної України", - резюмував Шмигаль.
- Міжнародний валютний фонд може наприкінці червня надати Україні 2,2 млрд доларів у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе