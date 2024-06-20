МВФ може надати Україні $2,2 млрд наприкінці місяця, - Шмигаль

Про це повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Розраховуємо на підтримку Ради директорів МВФ наприкінці цього місяця, рішення якої принесе Україні $2,2 млрд у межах програми EFF обсягом 15,6 млрд доларів", - написав Шмигаль після зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці МВФ Гітою Гопінах.

На зустрічі сторони обговорили перебіг реформ та реалізацію структурних маяків, які лягли в основу української матриці реформ.

Прем'єр-міністр також привітав рішення країн G7 спрямувати Україні 50 млрд доларів, які погашатимуться відсотками із заморожених російських активів. За його словами, це посилить економічну спроможність України у протидії російській агресії.