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Мінфін запустив сайт матриці реформ: що вона передбачає

5 червня, 2024 середа
13:21
Економіка Міністерство фінансів України

Міністерство фінансів запустило інтерактивний сайт матриці реформ, яка передбачає систематизацію умов і рекомендацій партнерів Україні у ключових секторах держави

Зміст

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Акцентується, що матриця містить понад 200 реформ, які були погоджені в домовленостях з ЄС, згідно з планом програми Ukraine Facility, Міжнародним валютним фондом й угодами зі Світовим банком.

"Матриця реформ систематизує умови і рекомендації міжнародних партнерів України у ключових секторах, що представлені в офіційних документах, та є аналітичним інструментом для ефективного впровадження і моніторингу виконання всіх запланованих заходів", - йдеться в матеріалі.

У відомстві підкреслюють, матриця має пріоритети за рівнем економічного впливу. Перше місце посідає макроекономічні політики. За словами Мінфіну, реформи у цій сфері мають найбільш відчутний вплив на Україну. Вони охоплюють податкові та митні реформи для розширення внутрішньої дохідної бази, усунення квазіфіскальних спотворень та підтримання загальної стабільності цін.

Далі йде управління державним сектором та інституціями, що передбачає зміцнення координації регіональної політики, розроблення планів для реформування правоохоронних органів й боротьби з корупцією, а також підвищення спроможностей управління державними інвестиціями, зокрема - судових інстанцій. 

На третьому місці - структурні реформи. Вони охоплюють програми на ринку праці та політику щодо людського капіталу, заходи щодо спрощення торгівлі та бізнес-середовища й регулювання, що реформують сектори енергетики, критичних матеріалів, сільського господарства й транспорту.

"Уряд та органи влади мають більше 200 реформ та понад 400 індикаторів до виконання тільки у 2024 році. Послідовність виконання є також важливою, тому пріоритетом визначено реформи, які матимуть найбільший вплив на розвиток економіки. Такий величезний обсяг роботи потребує систематизації, контролю і моніторингу виконання. Саме з цією метою сьогодні ми запускаємо аналітичний портал - сайт матриці реформ, який дозволяє кожному користувачу проаналізувати стан виконання тих, чи інших заходів", - сказав глава Мінфіну Сергій Марченко на засіданні Кабміну.

У відомстві акцентують: запуску інтерактивного сайту матриці реформ передувала постанова уряду від 4 червня "Деякі питання моніторингу виконання матриці реформ".

  • 14 травня Європейський Союз підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
Теги:
Україна
допомога Україні
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