ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що завдяки схваленню плану вдасться повноцінно запустити Ukraine Facility. Найближчим часом Україна отримає 1,89 млрд євро.

"Загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", - написав очільник українського уряду.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.