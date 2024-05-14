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ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд

14 травня, 2024 вiвторок
14:00
Економіка Україна ЄС
Зміст

Європейський Союз підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility яка передбачає надання Україні 50 млрд євро

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що завдяки схваленню плану вдасться повноцінно запустити Ukraine Facility. Найближчим часом Україна отримає 1,89 млрд євро.

"Загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", - написав очільник українського уряду.

Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.

  • 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.
  • 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
  • 15 квітня Європейська комісія схвалила план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
Теги:
Світ
Україна
ЄС
Війна з Росією
Денис Шмигаль
уряд Шмигаля
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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