ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд
Європейський Союз підтримав план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility яка передбачає надання Україні 50 млрд євро
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що завдяки схваленню плану вдасться повноцінно запустити Ukraine Facility. Найближчим часом Україна отримає 1,89 млрд євро.
"Загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з Росією. Дякуємо Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку Плану України та непохитну підтримку", - написав очільник українського уряду.
Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.
- 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.
- 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
- 15 квітня Європейська комісія схвалила план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро.
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