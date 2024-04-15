Допомога в 50 млрд євро: Єврокомісія схвалила план реформ для України
Європейська комісія схвалила план реформ українського уряду Ukraine Plan у межах програми Ukraine Facility, яка передбачає надання Україні 50 млрд євро
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X (Twitter).
Вона вважає, що український план реформ та інвестицій пропонує міцну основу для “більш сучасної, процвітаючої України на шляху до ЄС”.
"Сьогоднішнє схвалення Єврокомісією плану щодо України є великим кроком вперед. Це відкриває шлях для регулярних виплат за €50-мільярдною програмою для України", - написала вона.
Ukraine Facility - інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, в інвестиційний фонд - 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку - 4,76 млрд євро.
20 березня Україна отримала перші 4,5 млрд євро у межах перехідного фінансування.
- 28 лютого ЄС остаточно схвалив чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро. Це інструмент Ukraine Facility, який допоможе уряду України фінансувати дефіцит бюджету, збільшить інвестиції в економіку та пришвидшить членство України в ЄС.
- 18 березня уряд ухвалив план для програми Ukraine Facility. У Єврокомісії назвали це великим досягненням.
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