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На фронті від початку доби відбулося 101 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках

Юлія Лаврук
7 вересня, 2024 субота
17:04
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Від початку доби 7 вересня на російсько-українському фронті відбулося 101 бойове зіткнення, з них 55 атак окупанти здійснили на Покровському та Курахівському напрямках

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Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Армія РФ продовжує застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумщини та Чернігівщини. Зокрема, під артилерійськими ударами опинились райони населених пунктів таких як Миколаївка, Порозок, Семенівка, Тимофіївка.

Також авіаційних ударів зазнали Горіле, Первомайське, Береза, Мала Рибиця, Веселівка та Годунівка. Всього на даний час ворог скинув на Сумщину 14 КАБів.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, наразі триває бій. Під ударами ворожих КАБів опинилась Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції у напрямку Синьківки, Лозової, Стельмахівки та Андріївки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку ворог атакував в напрямку Чернещини, Невського, Лозової, Торського та поблизу Макіївки та Діброви. Загалом від початку доби на цьому напрямку нараховується уже 18 боєзіткнень, досі триває два боєзіткнення в районі Невського. Ситуація контрольована, кажуть у Генштабі.

На Сіверському напрямку ворожа армія намагається прорвати оборону наших військ, проте, отримує жорстку відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки окупанти чотири рази намагались потіснити наші підрозділи, наразі всі атаки відбиті.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили п’ять штурмових дій поблизу Часового Яру, Андріївки та Кліщіївки. Точиться бій поблизу Андріївки. Ворог активно застосовує авіацію, завдаючи ударів КАБами та некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до п’яти. Ворог, за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації, намагається атакувати біля населених пунктів Торецьк, де наші захисники відбили три атаки, Неліпівка, де вже відбито одну атакувальну дію, ще два боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 28 атак в районах Воздвиженки, Гродівки, Зеленого Поля, Лисівки, Миролюбівки, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, десять боїв ще тривають. Зазнав ударів некерованими авіаційними ракетами Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Георгіївки. Наразі тривають бої у шести локаціях.

На Времівському напрямку українські війська відбивають три атаки в бік Водяного та Вугледару, три спроби просунутись до Водяного успіхів противнику не принесли.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках окупанти завдають обстрілів по позиціях українських підрозділів та по населених пунктах. Також ворог застосовував штурмову авіацію по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку три атаки загарбників успіху не мали. Ворожа авіація сьогодні завдала ударів по населених пунктах таким як Урожайне, Берислав, Тягинка та Токарівка Херсонської області, скинувши десять керованих авіаційних бомб.

  • У Вовчанську Харківської області підрозділи ЗСУ та окупаційних російських військ іноді стикаються один з одним у багатоповерхівках. Там всередині точаться бої.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
Луганщина
ЗСУ
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окупанти
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